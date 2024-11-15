Держдеп США знизив рівень ризиків для подорожей до 9 областей України

У Державному департаменті США 14 листопада знизили ризики подорожей до дев'яти областей України.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо подорожей на сайті Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Загалом щодо всієї України діє рекомендація найвищого, 4 рівня – не їздити до України взагалі через війну.

"Державний департамент США продовжує рекомендувати громадянам США утримуватися від поїздок до прифронтових регіонів України та районів уздовж українського кордону з Білоруссю через присутність російських і білоруських військових і сил безпеки на білоруському боці кордону, близькість до активних наземних бойових дій, часті обстріли, ракетні та безпілотні атаки на населені пункти та цивільну інфраструктуру, а також через обмеження можливостей посольства надавати допомогу громадянам США в цих районах", – йдеться у рекомендаціях.

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В той же час там зазначили, що деякі регіони можуть мати нижчі ризики через потужності протиповітряної оборони та відстань від активних бойових дій.

Для цих регіонів ризик знижено до третього рівня.

"Перегляньте подорожі до Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей", – йдеться у рекомендаціях.

"Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, і мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду без попередження або з мінімальним попередженням. Закритий повітряний простір обмежує можливості для подорожей, а на не прифронтові регіони все ще поширюються обмеження воєнного стану, такі як загальнонаціональна комендантська година", – попередили у Держдепі.

Як зазначила посол України у США Оксана Маркарова, зниження рівня загрози значно полегшує візити в Україну представників бізнесу, організацій та установ.

"Щиро вдячна американським колегам за таке рішення. Працюємо далі над збільшенням зброї, ППО і над регіональною співпрацею, щоб швидше перемогти і збільшити інвестиції і бізнес активність. Це єдиний шлях до самодостатності.

Разом з нещодавнім скасуванням адміністрацією фактичної заборони для американських оборонних підрядників для проведення робіт в Україні, це відкриває великі можливості для розвитку нових підприємницьких можливостей безпосередньо на території України", – написала Маркарова у Facebook.

Минулого тижня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена зняла фактичну заборону на роботу американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту наданої ЗСУ техніки.

Зазначимо, що про зняття заборони на роботу американських підрядників Пентагону в Україні говорилось ще влітку 2024 року, але тоді зрештою від цієї ідеї відмовились.