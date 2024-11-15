Госдеп США снизил уровень рисков для путешествий в 9 областей Украины

В Государственном департаменте США 14 ноября снизили риски путешествий в девять областей Украины.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях по путешествиям на сайте Госдепа, сообщает "Европейская правда".

В целом по всей Украине действует рекомендация самого высокого, 4 уровня – не ездить в Украину вообще из-за войны.

"Государственный департамент США продолжает рекомендовать гражданам США воздерживаться от поездок в прифронтовые регионы Украины и районы вдоль украинской границы с Беларусью из-за присутствия российских и белорусских военных и сил безопасности на белорусской стороне границы, близость к активным наземным боевым действиям, частые обстрелы, ракетные и беспилотные атаки на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру, а также из-за ограничения возможностей посольства оказывать помощь гражданам США в этих районах", – говорится в рекомендациях.

Реклама:

В то же время там отметили, что некоторые регионы могут иметь более низкие риски из-за мощности противовоздушной обороны и расстояния от активных боевых действий.

Для этих регионов риск снижен до третьего уровня.

"Пересмотрите путешествия в Волынскую, Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области", – говорится в рекомендациях.

"Ситуация с безопасностью может быстро меняться, и путешественники должны быть готовы к немедленному выезду без предупреждения или с минимальным предупреждением. Закрытое воздушное пространство ограничивает возможности для путешествий, а на не прифронтовые регионы все еще распространяются ограничения военного положения, такие как общенациональный комендантский час", – предупредили в Госдепе.

Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, снижение уровня угрозы значительно облегчает визиты в Украину представителей бизнеса, организаций и учреждений.

"Искренне благодарна американским коллегам за такое решение. Работаем дальше над увеличением оружия, ПВО и над региональным сотрудничеством чтобы быстрее победить и увеличить инвестиции и бизнес активность. Это единственный путь к самодостаточности.

Вместе с недавней отменой администрацией фактического запрета для американских оборонных подрядчиков для проведения работ в Украине, это открывает большие возможности для развития новых предпринимательских возможностей непосредственно на территории Украины", – написала Маркарова в Facebook.

На прошлой неделе стало известно, что администрация президента США Джо Байдена сняла фактический запрет на работу американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта предоставленной ВСУ техники.

Отметим, что о снятии запрета на работу американских подрядчиков Пентагона в Украине говорилось еще летом 2024 года, но тогда в конце концов от этой идеи отказались.