У Польщі закликають щепитись від поліомієліту: вірус виявили у стічних водах

Польські органи охорони здоров’я після виявленого у стічних водах у Варшаві мутованого вірусу поліомієліту закликали людей вакцинуватись, аби запобігти спалаху захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Головний санітарний інспектор, національний консультант з інфекційних захворювань та національний консультант з епідеміології Польщі опублікували спільне комюніке щодо результатів аналізів стічних вод у Варшаві.

Там підкреслюється, що ефективних ліків проти вірусу поліомієліту не існує. Для запобігання поширенню вірусу необхідно забезпечити щонайменше 95-відсотковий рівень вакцинації серед дітей та підлітків, тоді як у Польщі у 2023 році він фактично становив 86%.

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"Ми закликаємо медичний персонал, а також батьків та опікунів дітей, які не були щеплені або не завершили повний цикл вакцинації проти поліомієліту, завершити відсутні щеплення", – підкреслили медичні фахівці.

Додатково Державна санітарна інспекція Польщі продовжить тестування стічних вод у Варшаві та рекомендує посилити нагляд за захворюваністю на "гострий млявий параліч" у дітей віком до 15 років.

Головний санітарний інспектор Польщі Павло Гжесьовський заявив, що виявлення мутантного вірусу поліомієліту в листопаді є "тривожною ситуацією".

"Це не означає, що у нас є захворювання серед людей. Ми говоримо лише про те, що з'явився мутований вірус, який може бути небезпечним для невакцинованих людей", – зазначив він на пресконференції.

У Польщі останні два випадки, викликані так званим диким вірусом поліомієліту, були зареєстровані в 1982 і 1984 роках.

Вірус поліомієліту найчастіше вражає дітей віком до 5 років. Більшість інфікованих людей не мають симптомів, але у важких випадках поліомієліт може вражати нервову систему і викликати параліч протягом декількох годин.

Нагадаємо, у 2022 році в Лондоні всіх дітей віком від одного до дев’яти років почали вакцинувати проти поліомієліту після того, як його вірус виявили у пробах стічних вод восьми районів міста.