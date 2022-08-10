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У Лондоні почали вакцинувати дітей проти поліомієліту після того, як уперше з 1984 року виявили його вірус

Середа, 10 серпня 2022, 20:15

Усіх дітей віком від одного до дев’яти років у Лондоні почнуть вакцинувати проти поліомієліту після того, як його вірус у червні виявили у пробах стічних вод восьми районів міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) поки не підтвердило жодного випадку захворювання на поліомієліт і вважає його загрозу для громадськості низькою.

Водночас у Лондоні рівень вакцинації проти поліомієліту нижчий, ніж у середньому по країні (90% проти 95%), тож припускається, що джерелом вірусу стали невакциновані жителі міста.

NHS буде повідомляти батькам, коли настав час для бустерної або додаткової дози вакцини проти поліомієліту для їхніх дітей. Починатимуть із районів з найнижчою вакцинацією.

Наприкінці червня Управління з безпеки здоров’я Великої Британії оголосило про надзвичайну національну подію після того, як під час планової перевірки каналізації в Лондоні в стічних водах виявили вірус поліомієліту.

Раніше в стічних водах у Лондоні також виявляли вірус поліомієліту, але такі випадки були поодинокими. Цього ж разу вірус підтвердився у зразках, що бралися з різницею в кілька місяців – востаннє таке було у 1984 році.

Вірус поліомієліту здатен вражати спинний мозок і частково нерви головного мозку, що призводить до паралічу, а в окремих випадках – смерті людини. Більшість людей переносять поліомієліт без симптомів і можуть навіть не здогадуватися, що заразилися.

Найбільш поширені шляхи перенесення поліомієліту – через немиті руки, коли інфікована людина торкається ними фруктів або води.

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