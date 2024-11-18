Сибіга їде до Вашингтона для "важливих зустрічей"

Міністр закордонних справ у вівторок, 19 листопада, буде з візитом у Вашингтоні та проведе зустрічі з представниками Державного департаменту й Конгресу США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що Сибіга після виступу на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку "продовжить візит до Сполучених Штатів Америки".

"В американській столиці Андрій Сибіга проведе важливі зустрічі в Державному департаменті США та на Капітолійському пагорбі", – анонсували в зовнішньополітичному відомстві США.

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Також міністр візьме участь спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу до 1000 днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Візит Андрія Сибіги відбувається на тлі майбутнього переходу влади до адміністрації Дональда Трампа та намагання української сторони налагодити з нею контакт.

Президент Володимир Зеленський, як відомо, вже поговорив з обраним президентом США.

Раніше глава МЗС заявив, що контакти між командами обох лідерів налагоджені, й вони почнуть готувати двосторонню зустріч.