Сибига едет в Вашингтон для "важных встреч"

Министр иностранных дел во вторник, 19 ноября, будет с визитом в Вашингтоне и проведет встречи с представителями Государственного департамента и Конгресса США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.

Отмечается, что Сибига после выступления на специальном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке "продолжит визит в Соединенные Штаты Америки".

"В американской столице Андрей Сибига проведет важные встречи в Государственном департаменте США и на Капитолийском холме", – анонсировали во внешнеполитическом ведомстве США.

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Также министр примет участие специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса к 1000 дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Визит Андрея Сибиги происходит на фоне предстоящего перехода власти к администрации Дональда Трампа и попытки украинской стороны наладить с ней контакт.

Президент Владимир Зеленский, как известно, уже поговорил с избранным президентом США.

Ранее глава МИД заявил, что контакты между командами обоих лидеров налажены, и они начнут готовить двустороннюю встречу.