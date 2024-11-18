Сибига едет в Вашингтон для "важных встреч"
Министр иностранных дел во вторник, 19 ноября, будет с визитом в Вашингтоне и проведет встречи с представителями Государственного департамента и Конгресса США.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба МИД.
Отмечается, что Сибига после выступления на специальном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке "продолжит визит в Соединенные Штаты Америки".
"В американской столице Андрей Сибига проведет важные встречи в Государственном департаменте США и на Капитолийском холме", – анонсировали во внешнеполитическом ведомстве США.
Также министр примет участие специальных слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса к 1000 дней полномасштабного российского вторжения в Украину.
Визит Андрея Сибиги происходит на фоне предстоящего перехода власти к администрации Дональда Трампа и попытки украинской стороны наладить с ней контакт.
Президент Владимир Зеленский, как известно, уже поговорил с избранным президентом США.
Ранее глава МИД заявил, что контакты между командами обоих лидеров налажены, и они начнут готовить двустороннюю встречу.