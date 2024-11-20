AP: США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн

США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму не менше 275 млн доларів.

Про це агентству AP розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, пакет допомоги включатиме озброєння до систем ППО, боєприпаси до ракетних систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові комплекси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Зброя буде надана в рамках президентських повноважень, що дозволить Пентагону швидко взяти необхідне озброєння зі своїх запасів, щоб швидше доставити його в Україну.

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Раніше також стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

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