AP: США передадут Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 275 млн долларов.

Об этом агентству AP рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, пакет помощи будет включать вооружение к системам ПВО, боеприпасы к ракетным системам HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы Javelin и другое оборудование и запасные части.

Оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий, что позволит Пентагону быстро взять необходимое вооружение из своих запасов, чтобы быстрее доставить его в Украину.

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Ранее также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена также планирует направить в Конгресс запрос на новую помощь для Украины на 2025 финансовый год.

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