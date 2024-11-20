Двум итальянцам инкриминируют шпионаж в пользу России

Прокуратура итальянского города Милан объявила о возбуждении дела против двух человек, которым инкриминируют шпионскую деятельность в пользу России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Giorno.

По утверждению миланской прокуратуры, оба подозреваемых – граждане Италии, живущие в Ломбардии, – с апреля 2024 года сотрудничали с российскими спецслужбами.

Сотрудничество предусматривало предоставление информации "чувствительного характера", среди которой – "секретная документация", фотографии военных объектов и информация о специалистах, специализирующихся на беспилотниках и электронной безопасности.

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Также фигуранты расследования собирали информацию о местах в Милане и Риме, не охваченных системами наблюдения, и предлагали компаниям такси бесплатно оборудовать их автомобили камерами с целью передать отснятый материал в Россию.

Завербовали итальянцев якобы через Telegram, а в обмен на переданную информацию получали оплату в криптовалюте.

Во время обыска в квартирах подозреваемых итальянские правоохранители обнаружили доказательства шпионской деятельности, утверждает прокуратура Милана. Им инкриминируют "подкуп гражданина иностранным субъектом", отягощенный терроризмом и подрывной деятельностью.

Страны НАТО в последние месяцы говорят об усилении российской шпионской и диверсионной деятельности.

Финская Полиция безопасности считает, что сотрудники разведки РФ могут все чаще выдавать себя за журналистов или исследователей, чтобы вести разведдеятельность.