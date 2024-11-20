Двум итальянцам инкриминируют шпионаж в пользу России
Прокуратура итальянского города Милан объявила о возбуждении дела против двух человек, которым инкриминируют шпионскую деятельность в пользу России.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Il Giorno.
По утверждению миланской прокуратуры, оба подозреваемых – граждане Италии, живущие в Ломбардии, – с апреля 2024 года сотрудничали с российскими спецслужбами.
Сотрудничество предусматривало предоставление информации "чувствительного характера", среди которой – "секретная документация", фотографии военных объектов и информация о специалистах, специализирующихся на беспилотниках и электронной безопасности.
Также фигуранты расследования собирали информацию о местах в Милане и Риме, не охваченных системами наблюдения, и предлагали компаниям такси бесплатно оборудовать их автомобили камерами с целью передать отснятый материал в Россию.
Завербовали итальянцев якобы через Telegram, а в обмен на переданную информацию получали оплату в криптовалюте.
Во время обыска в квартирах подозреваемых итальянские правоохранители обнаружили доказательства шпионской деятельности, утверждает прокуратура Милана. Им инкриминируют "подкуп гражданина иностранным субъектом", отягощенный терроризмом и подрывной деятельностью.
Страны НАТО в последние месяцы говорят об усилении российской шпионской и диверсионной деятельности.
Финская Полиция безопасности считает, что сотрудники разведки РФ могут все чаще выдавать себя за журналистов или исследователей, чтобы вести разведдеятельность.