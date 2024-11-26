ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій у тому числі висловлюються за право України бити по військових цілях у тилу РФ задля самооборони та закликають надавати відповідні засоби.

Як повідомляє "Європейська правда", документ підтримали під час засідання 25 листопада у канадському Монреалі.

Резолюцію запропонував політичний комітет Парламентської асамблеї НАТО. Значна її частина стосується підтримки України і заходів тиску на Росію.

Резолюція закликає союзників до наступного саміту НАТО у Нідерландах розробити спільну стратегію щодо Росії з фокусом на спроможність Альянсу стримувати і протидіяти загрозам з боку РФ, а паралельно працювати над зменшенням спроможності Росії вести війну, зокрема забезпечуючи повне дотримання санкцій.

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У цьому ж пункті визнають право України завдавати ударів по легітимних військових цілях на території країни-агресора згідно з принципом про право на самооборону, що передбачено ст. 51 Статуту ООН.

У документі закликають зберігати та збільшувати військову та іншу підтримку для України, забезпечуючи своєчасне постачання зброї та боєприпасів, "зокрема ППО, далекобійної високоточної зброї та багатоцільових бойових літаків", та використовувати потенціал усіх інструментів і форматів співпраці НАТО з Україною.

В одному з пунктів закликають "посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО".

Також закликають посилити санкційний тиск на Росію і КНДР, яка поглиблює підтримку РФ у війні проти України, та "надати Україні усі засоби, включно з ракетами середньої дальності, для самозахисту і стримування майбутньої агресії".

Окрім того, закликають задіяти політичні та економічні важелі впливу на Китай, щоб стримати його від підтримки Росії у війні.

У резолюції закликають підтримати Україну у досягненні цілей "формули миру" і "плану перемоги" та висловлюють підтримку принципу "нічого про Україну без України".

Ще один пункт закликає підтримати роботу над забезпеченням відповідальності російських військових і посадовців за усі злочини, скоєні російською стороною під час війни проти України, та злочин агресії.

Нагадаємо, в понеділок Білий дім вперше підтвердив наданий Україні дозвіл на удари ATACMS по Росії.

Також неофіційно повідомили, що Британія вперше за прем’єрства Кіра Стармера надала Україні ракети Storm Shadow.