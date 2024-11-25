Білий дім уперше підтвердив дозвіл на удари ATACMS по Росії
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна отримала дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по російській території.
Така заява Кірбі пролунала під час брифінгу в понеділок, 25 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За словами Кірбі, США "справді змінили вказівки" щодо застосування ракет ATACMS, і тепер українці "можуть використовувати їх для ураження конкретних типів цілей".
"Зараз вони можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності. І зараз, зрозуміло, що це відбувається в районі Курська, в Курській області", – додав представник Білого дому.
Він вказав, що залишить за українською стороною право говорити, "як вони використовують ATACMS, як вони визначають цілі, для чого вони їх використовують і наскільки добре вони це роблять".
Слова Кірбі стали першим офіційним підтвердженням того, що Україна отримала дозвіл на удари американською далекобійною зброєю по Росії. Непублічно стало відомо про перше застосування ATACMS у Брянській області РФ минулого тижня.
Після цього господар Кремля Владімір Путін пригрозив західним державам, які дозволяють Києву завдавати ударів по Росії своєю зброєю, ударами у відповідь.