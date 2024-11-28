Посланник Трампа по Украине и России: Готов обеспечить мир через силу

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность своего специального представителя по вопросам Украины и России, заявил, что готов обеспечивать мир через силу.

Об этом он написал в среду в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В своей реакции Келлог отметил, что для него большая честь будет стать помощником президента и специальным посланником по вопросам Украины и России.

"Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы, чтобы обеспечить мир через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает", – отметил Келлог.

Реклама:

I am honored by @realDonaldTrump's appointment to serve as Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia. It was the privilege of my life working for President Trump, and I look forward to working tirelessly to secure peace through strength while upholding… pic.twitter.com/Nj6TFFEyui – Keith Kellogg (@generalkellogg) November 27, 2024

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Кэллог присоединился и к составлению предложений "мирного плана" для Украины, которая была представлена этим летом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Майк Волтц, будущий советник Трампа по нацбезопасности, в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.