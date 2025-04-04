ЗМІ: адміністрація Трампа поновила продаж штурмових гвинтівок Ізраїлю

Минулого місяця адміністрація Трампа дала зелене світло на продаж Ізраїлю понад 20 тисяч штурмових гвинтівок американського виробництва.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося із відповідним документом, а також поспілкувалося із поінформованим співрозмовником, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це рішення продовжило угоду, яку адміністрація попереднього президента Джо Байдена затримала через побоювання, що зброю можуть використати екстремістські ізраїльські поселенці.

Документ свідчить, що Державний департамент США 6 березня надіслав Конгресу повідомлення про продаж на суму $24 млн, зазначивши, що кінцевим користувачем буде Ізраїльська національна поліція.

У повідомленні Конгресу від 6 березня йдеться, що уряд США врахував "політичні, військові, економічні, гуманітарні й контрольні аспекти продажу зброї".

Агентство нагадало, що адміністрація Байдена ввела санкції проти осіб і організацій, яких звинувачують у насильстві на Західному березі, де спостерігається зростання нападів з боку поселенців.

У свій перший день на посаді 20 січня Трамп підписав указ, яким скасував санкції США проти ізраїльських поселенців – це стало поворотом у попередній політиці США. Відтоді його адміністрація затвердила продаж Ізраїлю озброєнь на мільярди доларів.

Зазначимо, 4 квітня президент США заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може відвідати Вашингтон наступного тижня.

Нагадаємо, у березні Ізраїль відновив удари по Газі, порушивши відносне перемирʼя, яке панувало на території з моменту припинення вогню 19 січня.

Влада в Газі заявила про нібито понад 500 загиблих у результаті ударів. Тим часом ХАМАС заявив, що обстріляв ракетами Тель-Авів у відповідь на ізраїльські удари.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп "повністю підтримує" відновлення Ізраїлем повітряних і наземних операцій в секторі Гази.