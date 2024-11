Сибига об утренней атаке: Вот так Россия хочет мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что последний обстрел Россией объектов украинской энергосистемы является очередным напоминанием, что в Кремле не думают о настоящих мирных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига отметил, что Украина пережила очередную комбинированную воздушную атаку РФ, от которой пострадали гражданские и энергетическая инфраструктура и пришлось вводить аварийные отключения.

Another Russian missile and drone barrage, targeting civilians and energy grid, causing power outages across Ukraine.



Putin does not want peace. We must force him into peace through strength.



Strength of our air shield, long-range capabilities, and sanctions on his war machine.

