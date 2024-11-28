Сибига об утренней атаке: Вот так Россия хочет мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что последний обстрел Россией объектов украинской энергосистемы является очередным напоминанием, что в Кремле не думают о настоящих мирных переговорах.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига отметил, что Украина пережила очередную комбинированную воздушную атаку РФ, от которой пострадали гражданские и энергетическая инфраструктура и пришлось вводить аварийные отключения.

Another Russian missile and drone barrage, targeting civilians and energy grid, causing power outages across Ukraine.



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"Путин не хочет мира. Мы должны принудить его к миру с позиции силы – силы нашего "воздушного щита", дальнобойных возможностей и санкций против его военной машины", – подчеркнул министр.

Как известно, в последнее время на Западе нарастает непубличная дискуссия относительно того, на каких условиях возможно прекращение текущей горячей фазы войны, в частности в контексте обещаний Дональда Трампа "быстро прекратить войну" с возвращением в Белый дом и неопределенности по поводу того, сохранится ли достаточная военная поддержка для Украины с приходом к власти новой администрации.

По данным СМИ, советник Трампа по нацбезопасности в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность своего специального представителя по вопросам Украины и России, заявил, что готов обеспечивать мир через силу.

Предыдущий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на перемирие между Россией и Украиной благодаря будущим усилиям Дональда Трампа как президента США и подчеркнул, что Кремль продолжает стремиться к своим первоначальным целям.