Енергосистему країн Балтії синхронізують із континентальною Європою 9 лютого 2025 року

Системні оператори енергосистеми континентальної Європи підтвердили цього тижня готовність країн Балтії до синхронізації з цією системою, яка буде реалізована 9 лютого 2025 року.

Про це повідомив у п'ятницю естонський системний оператор Elering, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Системні оператори Естонії, Латвії та Литви продовжать реалізацію необхідних для синхронізації заходів до кінця 2024 року.

У повідомленні вказується, що наразі енергосистеми Естонії, Латвії та Литви працюють у системі IPS/UPS, у якій частоту контролює Росія. Синхронізація з енергосистемою континентальної Європи дасть їм змогу самостійно керувати частотою в системі та підвищити свою енергобезпеку.

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8 лютого 2025 року енергосистеми країн Балтії відключаться від з'єднання з системою IPS/UPS і розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частотою континентальної Європи відбудеться 9 лютого.

Це поліпшить транскордонні системи передавання електроенергії в Європейському союзі та зв'язаність ринків електроенергії, давши енергосистемам країн Балтії можливість працювати на підставі єдиних і прозорих європейських правил.

На реалізацію цього проєкту ЄС виділив приблизно 1,2 млрд євро, коштом яких було оплачено до 75% пов'язаних із проєктом витрат. В Естонії в рамках проєкту за останні роки було побудовано високовольтні лінії електропередачі з півночі на південь і три синхронні компенсатори для підтримки стабільної частоти в енергосистемі. Роботи обійшлися в 350 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Литва в рамках синхронізації балтійських енергосистем із Західною Європою відключить лінії електропередачі у напрямку Росії та Білорусі в лютому, а потім їх демонтує.

Оператори енергосистеми держав Балтії 16 липня сповістили Росію та Білорусь, що з лютого 2025 року від’єднуються від їхньої енергосистеми

У квітні 2023 року уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.