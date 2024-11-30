У Німеччині кажуть, що встановили підозрюваних у справі про підрив "Північних потоків"

Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель заявив, що слідство просунулось у розслідуванні справи про підрив газопроводів "Північного потоку", зокрема, були встановлені особи двох підозрюваних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Роммель сказав в інтерв'ю Spiegel.

Водночас він зазначив, що у справі про підрив російських газопроводів ще багато чого належить зробити.

"Нам вдалося встановити особи двох підозрюваних. На мій погляд, це успіх, якого не слід було очікувати на самому початку", – заявив Роммель.

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Він додав, що триває робота над встановленням інших залучених осіб і мотиви злочину.

Генпрокурор зауважив, що розслідування ґрунтується на факті пошкодження газопроводів, які мали гарантувати важливу частину поставок газу до Німеччини.

"Це була велика атака на енергопостачання нашої країни, здатна дестабілізувати місцеву економіку і суспільство – незалежно від політичної класифікації", – сказав Роммель.

Нагадаємо, влітку низка німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Федеральна прокуратура Німеччини тоді не коментувала повідомлення стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".

Однак згодом німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.