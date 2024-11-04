Британські фермери та волонтери доправили ще 38 позашляховиків для Сил оборони

У межах ініціативи "Пікапи для миру" британські волонтери та фермери передали Львівщині 38 позашляховиків на потреби українських військових.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає "Європейська правда".

Очільник Львівської ОВА проінформував, що українські Сили оборони отримали від британських фермерів та волонтерів ще 38 позашляховиків.

Фото: Facebook

Волонтери перефарбували пікапи та наповнили їх важливою гуманітарною допомогою.

Реклама:

Зазначається, що автомобілі підсилять 24 ОМБр імені короля Данила, 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 150 окрема механізована бригада та інші військові підрозділи.

Фото: Facebook

Як відомо, благодійну ініціативу "Пікапи для миру" ще у 2014 році започаткував британець Марк Лерд, аби допомагати Україні.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Британія додатково виділить ще 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів.

Минулого тижня міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз представила проєкт бюджету в британському парламенті, де уряд обіцяє збільшувати фінансування на оборону та зберегти підтримку України.