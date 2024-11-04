Британские фермеры и волонтеры доставили еще 38 внедорожников для Сил обороны

В рамках инициативы "Пикапы для мира" британские волонтеры и фермеры передали Львовской области 38 внедорожников на нужды украинских военных.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает "Европейская правда".

Глава Львовской ОВА проинформировал, что украинские Силы обороны получили от британских фермеров и волонтеров еще 38 внедорожников.

Фото: Facebook

Волонтеры перекрасили пикапы и наполнили их важной гуманитарной помощью.

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Отмечается, что автомобили усилят 24 ОМБр имени короля Даниила, 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 150 отдельная механизированная бригада и другие военные подразделения.

Фото: Facebook

Как известно, благотворительную инициативу "Пикапы для мира" еще в 2014 году начал британец Марк Лерд, чтобы помогать Украине.

В конце октября стало известно, что Великобритания дополнительно выделит еще 120 млн фунтов стерлингов на поддержку Коалиции морских сил и средств.

На прошлой неделе министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила проект бюджета в британском парламенте, где правительство обещает увеличивать финансирование на оборону и сохранить поддержку Украины.