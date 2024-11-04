Німеччина та США засудили втручання РФ у президентські вибори у Молдові

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і президент США Джо Байден під час привітання Маї Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові відзначили спроби російського втручання.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Бербок у своєму X (Twitter) відзначила, що за результатами виборів у Молдові "більшість хоче рішуче продовжувати шлях до ЄС".

"Підкуп виборців, маніпуляції напередодні виборів і погрози замінування молдовських виборчих дільниць – навіть у Німеччині – спрямовані в саме серце європейської демократії. Путін не зупиниться ні перед чим. Але це не може відмовити Молдову від обраного курсу", – висловила вона впевненість.

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На думку глави німецького МЗС, молдовський народ "ще раз показав, що рішуче виступає проти гібридного удушення".

У поширеній Білим домом заяві Байден також підкреслив, що молдовани проголосували за "бачення президентки Санду щодо безпечної, процвітаючої і демократичної Молдови".

"Протягом місяців Росія намагалася підірвати демократичні інститути і виборчі процеси в Молдові. Але їй це не вдалося. Молдовський народ реалізував своє демократичне право обирати власне майбутнє і обрав шлях, що зближує його з Європою і демократією в усьому світі", – констатував президент США.

Нагадаємо, за результатами підрахунку усіх голосів Санду перемогла з 55,33%, із перевагою у 10 відсоткових пунктів над кандидатом соціалістів Стояногло. На закордонних дільницях за Маю Санду проголосували понад 80% виборців, проте всередині країни вона поступилася йому на 2,4%.

Після перемоги на виборах Санду заявила про "безпрецедентну атаку" на Молдову.

Детально про другий тур та його підсумки – у статті: Врятувати розділену Молдову. Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.