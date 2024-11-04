Германия и США осудили вмешательство РФ в президентские выборы в Молдове

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и президент США Джо Байден во время поздравления Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове отметили попытки российского вмешательства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Бербок в своем X (Twitter) отметила, что по результатам выборов в Молдове "большинство хочет решительно продолжать путь в ЕС".

"Подкуп избирателей, манипуляции накануне выборов и угрозы заминирования молдовских избирательных участков – даже в Германии – направлены в самое сердце европейской демократии. Путин не остановится ни перед чем. Но это не может отговорить Молдову от выбранного курса", – выразила она уверенность.

Реклама:

По мнению главы немецкого МИД, молдовский народ "еще раз показал, что решительно выступает против гибридного удушения".

В распространенном Белым домом заявлении Байден также подчеркнул, что молдаване проголосовали за "видение президента Санду относительно безопасной, процветающей и демократической Молдовы".

"В течение месяцев Россия пыталась подорвать демократические институты и избирательные процессы в Молдове. Но ей это не удалось. Молдовский народ реализовал свое демократическое право выбирать собственное будущее и выбрал путь, сближающий его с Европой и демократией во всем мире", – констатировал президент США.

Напомним, по результатам подсчета всех голосов Санду победила с 55,33%, с преимуществом в 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло. На зарубежных участках за Майю Санду проголосовали более 80% избирателей, однако внутри страны она уступила ему на 2,4%.

После победы на выборах Санду заявила о "беспрецедентной атаке" на Молдову.

Подробно о втором туре и его итогах – в статье: Спасти разделенную Молдову. Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.