У Чехії збільшили заочне ув’язнення росіянина Франчетті, причетному до анексії Криму

Високий суд Праги в середу, 6 листопада, змінив заочний вирок росіянину Александру Франчетті з п'яти до десяти років ув'язнення за створення організованого злочинного угруповання, яке брало участь в анексії Криму в 2014 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ČTK.

Суд задовольнив апеляцію прокуратури, яка вимагала збільшення вироку для Франчетті. Окрім 10 років ув’язнення, росіянин також підлягатиме безстроковій депортації з Чехії в разі, якщо його заарештують та передадуть для відбуття покарання.

Суддя Катерина Радковська, яка розглядала скаргу прокуратури, назвала попередні вироки Франчетті "непропорційно м'якими", наголосивши, що скоєний ним злочин був дуже серйозним і сприяв анексії Криму Росією.

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"Невипадково переслідування за такі діяння закріплено в низці міжнародних договорів, якими зобов'язана керуватися Чеська Республіка", – зазначила вона.

Як встановило слідство, Александр Франчетті приїхав із Росії до Севастополя в лютому 2014 року. Там, порушивши Конституцію України, він брав участь у створенні формування "Севастопольська оборона".

У ньому Франчетті потім створив, очолив і фінансував загін "Північний вітер" із дванадцяти осіб, метою якого були диверсійні дії проти українського населення, включно зі збройними нападами. Згідно з обвинувальним висновком, наміром обох угруповань було сприяти незаконній анексії Росією Криму та Севастополя.

Чоловіка, який з 2000 року мав посвідку на постійне проживання в Празі, у 2021-му затримали чеські правоохоронці, та після виправдовувального вироку в суді першої інстанції відпустили з-під варти. Після цього Франчетті виїхав у Росію.