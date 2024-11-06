В Чехии увеличили заочное заключение россиянину Франчетти, причастному к аннексии Крыма

Высокий суд Праги в среду, 6 ноября, изменил заочный приговор россиянину Александру Франчетти с пяти до десяти лет заключения за создание организованной преступной группировки, которая участвовала в аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ČTK.

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая требовала увеличения приговора для Франчетти. Кроме 10 лет заключения, россиянин также подлежит бессрочной депортации из Чехии в случае, если его арестуют и передадут для отбывания наказания.

Судья Екатерина Радковская, которая рассматривала жалобу прокуратуры, назвала предыдущие приговоры Франчетти "непропорционально мягкими", подчеркнув, что совершенное им преступление было очень серьезным и способствовало аннексии Крыма Россией.

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"Неслучайно преследование за такие деяния закреплено в ряде международных договоров, которыми обязана руководствоваться Чешская Республика", – отметила она.

Как установило следствие, Александр Франчетти приехал из России в Севастополь в феврале 2014 года. Там, нарушив Конституцию Украины, он участвовал в создании формирования "Севастопольская оборона".

В нем Франчетти затем создал, возглавил и финансировал отряд "Северный ветер" из двенадцати человек, целью которого были диверсионные действия против украинского населения, включая вооруженные нападения. Согласно обвинительному заключению, намерением обеих группировок было способствовать незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя.

Мужчину, который с 2000 года имел вид на жительство в Праге, в 2021-м задержали чешские правоохранители, и после оправдательного приговора в суде первой инстанции отпустили из-под стражи. После этого Франчетти выехал в Россию.