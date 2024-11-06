CNN: Сі поговорив з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, який переміг на виборах президента США.

Про це телеканалу CNN повідомили два джерела, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові, як стверджується, Сі привітав Трампа з перемогою на виборах. Офіційно її не підтверджувала жодна зі сторін.

У китайському МЗС раніше заявили, що поважають вибір американського народу.

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Також російське видання "Верстка" повідомило, що лідер Росії Владімір Путін неформально привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, хоча публічно про це не повідомили.

Телеканал CNN раніше повідомив, що Дональд Трамп, який цінує лестощі та лояльність, уважно стежить за тим, хто зі світових лідерів намагається вийти з ним на зв’язок.

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