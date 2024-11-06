CNN: Си поговорил с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США.

Об этом телеканалу CNN сообщили два источника, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре, как утверждается, Си поздравил Трампа с победой на выборах. Официально его не подтверждала ни одна из сторон.

В китайском МИД ранее заявили, что уважают выбор американского народа.

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Также российское издание "Верстка" сообщило, что лидер России Владимир Путин неформально поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, хотя публично об этом не сообщили.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Дональд Трамп, который ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь.

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