Пара швейцарців "відмила" понад 830 кг золота і мільйони франків готівкою

У Швейцарії оголосили звинувачення двом чоловікам, підозрюваним у відмиванні 830 кілограмів золота та готівки на загальну суму 33 мільйони швейцарських франків (понад 35 мільйонів євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання 20 minuten.

Обвинувачення стверджує, що чоловіки віком 56 і 63 років переміщували золото й готівку протягом щонайменше чотирьох років між Італією, Нідерландами та Німеччиною.

Готівку обвинувачені перевозили у спеціально облаштованих схованках в автомобілях. В Італії вони обмінювали їх на золото, а потім вивозили золото до Швейцарії, не декларуючи його на митниці.

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У більшості випадків 63-річний чоловік здійснював подорожі від імені свого молодшого партнера. Після зупинки в компаніях 56-річного обвинуваченого в Швейцарії активи переміщувалися далі літаком до Стамбула або Дубаї, або автомобілями і ваговозами – до Німеччини і Туреччини.

За даними Генеральної прокуратури Швейцарії, переміщені кошти були отримані від міжнародної організованої контрабанди наркотиків та наркоторгівлі в Європі, й обвинувачені знали про це. За свої "послуги" швейцарці нібито отримали близько 500 тисяч швейцарських франків.

Чоловікам інкримінували відмивання грошей й узяли під варту на кілька місяців. Обидва визнали свою провину, тому розгляд справи у Федеральному кримінальному суді в місті Беллінцона відбувається у спрощеному режимі.

Минулого року повідомлялось, що швейцарські заводи з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримали на переробку 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що воно ввозиться через Лондон і не порушує санкції.