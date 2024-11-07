Пара швейцарцев "отмыла" более 830 кг золота и миллионы франков наличными

В Швейцарии предъявили обвинение двум мужчинам, подозреваемым в отмывании 830 килограммов золота и наличности на общую сумму 33 миллиона швейцарских франков (более 35 миллионов евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание 20 minuten.

Обвинение утверждает, что мужчины в возрасте 56 и 63 лет перемещали золото и наличные в течение не менее четырех лет между Италией, Нидерландами и Германией.

Наличные обвиняемые перевозили в специально оборудованных тайниках в автомобилях. В Италии они обменивали их на золото, а затем вывозили золото в Швейцарию, не декларируя его на таможне.

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В большинстве случаев 63-летний мужчина совершал путешествия от имени своего младшего партнера. После остановки в компаниях 56-летнего обвиняемого в Швейцарии активы перемещались дальше самолетом в Стамбул или Дубаи, или автомобилями и тяжеловозами – в Германию и Турцию.

По данным Генеральной прокуратуры Швейцарии, перемещенные средства были получены от международной организованной контрабанды наркотиков и наркоторговли в Европе, и обвиняемые знали об этом. За свои "услуги" швейцарцы якобы получили около 500 тысяч швейцарских франков.

Мужчинам инкриминировали отмывание денег и взяли под стражу на несколько месяцев. Оба признали свою вину, поэтому рассмотрение дела в Федеральном уголовном суде в городе Беллинцона происходит в упрощенном режиме.

В прошлом году сообщалось, что швейцарские заводы с начала полномасштабного вторжения России в Украину получили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь тем, что оно ввозится через Лондон и не нарушает санкции.