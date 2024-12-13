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Сибіга провів першу розмову з новим головою МЗС Литви

Новини — П'ятниця, 13 грудня 2024, 08:45 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про першу розмову з міністром закордонних справ у новому уряді Литви Кястутісом Будрисом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів вранці 13 грудня у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що привітав Будриса з початком роботи на посаді та висловив подяку за всю допомогу, яку Литва надає Україні.

"Налаштовані і далі розвивати нашу чудову співпрацю і працювати разом над наближенням миру", – написав він. 

Нагадаємо, новий литовський уряд на чолі з прем’єром Гінтаутасом Палуцкасом склав присягу і розпочав роботу 12 грудня. 

Того ж дня відбулася перша розмова Палуцкаса з українським прем’єром Денисом Шмигалем. 

Попередній очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс перед відставкою загадково попрощався, пообіцявши "влаштувати ескалацію".

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