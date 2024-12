Сибіга провів першу розмову з новим головою МЗС Литви

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про першу розмову з міністром закордонних справ у новому уряді Литви Кястутісом Будрисом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів вранці 13 грудня у своєму X (Twitter).

Сибіга зазначив, що привітав Будриса з початком роботи на посаді та висловив подяку за всю допомогу, яку Литва надає Україні.

I had a good call with Kestutis Budrys to personally congratulate him on his appointment as Foreign Minister and thank Lithuania for its unwavering support. We are committed to further developing our excellent cooperation and working together to bring a just peace closer.

