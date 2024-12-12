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Глава МЗС Литви, що йде з посади, загадково пообіцяв "влаштувати ескалацію"

Новини — Четвер, 12 грудня 2024, 14:41 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який завершить роботу на посаді після складання присяги новим урядом, загадково попрощався, пообіцявши "влаштувати ескалацію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його дописі в X (Twitter).

Ландсбергіс зазначив, що його роль як міністра закордонних справ завершується, але світова боротьба за цінності свободи ще триває. 

"Моя маленька країна відіграла важливу роль у цій битві, і ваша підтримка була у ній дуже важливою, тож дякую усім. Але я не йду "на пенсію", я вирішив влаштувати ескалацію", – написав Габріелюс Ландсбергіс, не уточнивши, що має на увазі. 

Він продовжив жартом, що залишає відомство "у вправних лапах" кота Ранго, якого поселив в МЗС як "котячого аташе" та навіть створив для нього окремий акаунт. 

Також Ландсбергіс закликав продовжити підтримку "українців, грузинів, тайванців та усіх волелюбних народів". 

Габріелюс Ландсбергіс відзначився як один з найгучніших голосів на підтримку України на міжнародній арені та критик інших країн Заходу за недостатню рішучість.

Водночас у рідній країні він не здобув великої популярності. Останні роки Ландсбергіса на посаді супроводжувалися конфліктами із президентом Гітанасом Науседою. 

На останніх парламентських виборах Ландсбергіс отримав місце в Сеймі, але відмовився від нього, і спершу оголосив, що бере перерву в політичній кар'єрі. 

Новообрана віцеспікерка Сейму Литви Агне Ширінскієне розкритикувала Ландсбергіса за те, що той залишив їй у спадок кабінет без меблів.

Нагадаємо, вдень Сейм Литви затвердив програму нового уряду, невдовзі новий прем’єр та міністри мають скласти присягу. 

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Литва
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