Глава МЗС Литви, що йде з посади, загадково пообіцяв "влаштувати ескалацію"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який завершить роботу на посаді після складання присяги новим урядом, загадково попрощався, пообіцявши "влаштувати ескалацію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його дописі в X (Twitter).

Ландсбергіс зазначив, що його роль як міністра закордонних справ завершується, але світова боротьба за цінності свободи ще триває.

Dear friends,

My time as Lithuania's Foreign Minister ends today, but the global fight for freedom goes on. My small country has taken a big role in this battle, and your support has been a huge part of that, so I thank you all 🫶

But I'm not retiring, I decided to escalate 😃 pic.twitter.com/zaH8qgd0dl Реклама: December 12, 2024

"Моя маленька країна відіграла важливу роль у цій битві, і ваша підтримка була у ній дуже важливою, тож дякую усім. Але я не йду "на пенсію", я вирішив влаштувати ескалацію", – написав Габріелюс Ландсбергіс, не уточнивши, що має на увазі.

Він продовжив жартом, що залишає відомство "у вправних лапах" кота Ранго, якого поселив в МЗС як "котячого аташе" та навіть створив для нього окремий акаунт.

Також Ландсбергіс закликав продовжити підтримку "українців, грузинів, тайванців та усіх волелюбних народів".

Габріелюс Ландсбергіс відзначився як один з найгучніших голосів на підтримку України на міжнародній арені та критик інших країн Заходу за недостатню рішучість.

Водночас у рідній країні він не здобув великої популярності. Останні роки Ландсбергіса на посаді супроводжувалися конфліктами із президентом Гітанасом Науседою.

На останніх парламентських виборах Ландсбергіс отримав місце в Сеймі, але відмовився від нього, і спершу оголосив, що бере перерву в політичній кар'єрі.

Новообрана віцеспікерка Сейму Литви Агне Ширінскієне розкритикувала Ландсбергіса за те, що той залишив їй у спадок кабінет без меблів.

Нагадаємо, вдень Сейм Литви затвердив програму нового уряду, невдовзі новий прем’єр та міністри мають скласти присягу.