Глава МЗС Литви, що йде з посади, загадково пообіцяв "влаштувати ескалацію"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який завершить роботу на посаді після складання присяги новим урядом, загадково попрощався, пообіцявши "влаштувати ескалацію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його дописі в X (Twitter).

Ландсбергіс зазначив, що його роль як міністра закордонних справ завершується, але світова боротьба за цінності свободи ще триває.

Dear friends,

My time as Lithuania's Foreign Minister ends today, but the global fight for freedom goes on. My small country has taken a big role in this battle, and your support has been a huge part of that, so I thank you all 🫶

But I'm not retiring, I decided to escalate 😃 pic.twitter.com/zaH8qgd0dl

