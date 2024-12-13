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Сибига провел первый разговор с новым главой МИД Литвы

Новости — Пятница, 13 декабря 2024, 08:45 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о первом разговоре с министром иностранных дел в новом правительстве Литвы Кястутисом Будрисом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал утром 13 декабря в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поздравил Будриса с началом работы и выразил благодарность за всю помощь, которую Литва оказывает Украине.

"Настроены и дальше развивать наше замечательное сотрудничество и работать вместе над приближением мира", – написал он.

Напомним, новое литовское правительство во главе с премьером Гинтаутасом Палуцкасом приняло присягу и начало работу 12 декабря.

В тот же день состоялся первый разговор Палуцкаса с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Предыдущий глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед отставкой загадочно попрощался, пообещав "устроить эскалацию".

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Литва
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