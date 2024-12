Сибига провел первый разговор с новым главой МИД Литвы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о первом разговоре с министром иностранных дел в новом правительстве Литвы Кястутисом Будрисом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал утром 13 декабря в своем X (Twitter).

Сибига отметил, что поздравил Будриса с началом работы и выразил благодарность за всю помощь, которую Литва оказывает Украине.

I had a good call with Kestutis Budrys to personally congratulate him on his appointment as Foreign Minister and thank Lithuania for its unwavering support. We are committed to further developing our excellent cooperation and working together to bring a just peace closer.

