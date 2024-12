Новий премʼєр Литви після затвердження уряду поговорив зі Шмигалем

Новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас після початку роботи свого уряду в четвер, 12 грудня, провів розмову з українським візаві Денисом Шмигалем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили обидва урядовці в соцмережах.

У пресслужбі уряду Литви наголосили, що Палуцкас поговорив зі Шмигалем "у свої перші години на посаді" та підтвердив непохитну підтримку України в умовах війни з Росією, що триває.

"Прагнення до перемоги України залишатиметься в центрі уваги зовнішньої політики Литви", – додали там.

