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Новий премʼєр Литви після затвердження уряду поговорив зі Шмигалем

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Новини — Четвер, 12 грудня 2024, 18:11 — Олег Павлюк

Новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас після початку роботи свого уряду в четвер, 12 грудня, провів розмову з українським візаві Денисом Шмигалем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили обидва урядовці в соцмережах.

У пресслужбі уряду Литви наголосили, що Палуцкас поговорив зі Шмигалем "у свої перші години на посаді" та підтвердив непохитну підтримку України в умовах війни з Росією, що триває.

"Прагнення до перемоги України залишатиметься в центрі уваги зовнішньої політики Литви", – додали там.

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Своєю чергою український премʼєр привітав литовського візаві з призначенням та формуванням уряду, а також анонсував спільні міжурядові консультації в Києві до кінця 2024 року.

"Подякував пану Палуцкасу за те, що підтримка України, зокрема нашої інтеграції в ЄС і НАТО, має важливе значення в представленій програмі уряду Литви. Покладаємося на подальше сприяння й допомогу на цьому шляху", – додав Шмигаль.

Як повідомлялось, у литовському Сеймі 12 грудня склав присягу й почав роботу новий уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом.

Формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

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Литва Шмигаль
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