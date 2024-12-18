Президентка Грузії виступила у Європарламенті

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту – вона говорила про фальсифікацію парламентських виборів та необхідність проведення повторного голосування.

Про це з посиланням на "Эхо Кавказа" пише "Європейська правда".

У середу, 18 грудня, Зурабішвілі прибула до Страсбурга, де виступила на пленарному засіданні Європарламенту – її зустріли оваціями.

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Як передає служба, антиєвропейські дії керівної партії країни "Грузинської мрії", фальсифікація парламентських виборів і необхідність проведення повторного голосування – це були питання, які президент вона підняла у своєму виступі.

Зурабішвілі заявила, що "Грузинська мрія" стала на російський шлях і показує себе так, ніби хоче рухатися в бік Європи.

Вона торкнулася теми фальсифікації виборів, заявивши, що "Грузинська мрія" використовувала під час виборів "чорні гроші" та інші методи для незаконної перемоги у виборах:

"Залякування, використання адміністративного ресурсу, пропаганда в російському стилі, що проявилося в тих плакатах, які ви бачили, де було зображено зруйновану церкву, з іншого боку, Грузію, яка процвітає, це шокувало громадськість, у цих плакатах начебто були російські сліди. Були використані "чорні гроші" у великому обсязі", – заявила вона.

Президентка Грузії наголосила, що населення організовує демонстрації не через соціальні проблеми, а через загрозу незалежності та європейському шляху держави.

Окрім цього, вона звинуватила Захід у нерішучості.

"Коли грузини билися день і ніч, Європа повільно прокидалася і повільно реагувала. Поки в Тбілісі забороняють європейські прапори, грузини все ще чекають дієвих заходів від Брюсселя і Вашингтона", – додала вона.

На початку грудня провідні депутати Європарламенту виступили проти ескалації репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірного застосування сили проти мирних протестувальників.

Семеро депутатів Європарламенту 12 грудня відвідали Тбілісі для серії зустрічей та увечері приєдналися до акції проєвропейських протестувальників.

Як повідомлялось, 16 грудня у Брюсселі відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, але вони не змогли ухвалити рішення про запровадження санкцій щодо влади Грузії.

Замість цього Єврокомісія до кінця 2024 року підготує рішення про припинення режиму безвізу для грузинських власників дипломатичних паспортів.