Президент Грузии выступила в Европарламенте

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента – она говорила о фальсификации парламентских выборов и необходимости проведения повторного голосования.

Об этом со ссылкой на "Эхо Кавказа" пишет "Европейская правда".

В среду, 18 декабря, Зурабишвили прибыла в Страсбург, где выступила на пленарном заседании Европарламента – ее встретили овациями.

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Как передает служба, антиевропейские действия правящей партии страны "Грузинской мечты", фальсификация парламентских выборов и необходимость проведения повторного голосования – это были вопросы, которые президент она подняла в своем выступлении.

Зурабишвили заявила, что "Грузинская мечта" стала на российский путь и показывает себя так, будто хочет двигаться в сторону Европы.

Она затронула тему фальсификации выборов, заявив, что "Грузинская мечта" использовала во время выборов "черные деньги" и другие методы для незаконной победы в выборах:

"Запугивание, использование административного ресурса, пропаганда в российском стиле, что проявилось в тех плакатах, которые вы видели, где была изображена разрушенная церковь, с другой стороны, Грузия, которая процветает, это шокировало общественность, в этих плакатах якобы были российские следы. Были использованы "черные деньги" в большом объеме", – заявила она.

Президент Грузии подчеркнула, что население организует демонстрации не из-за социальных проблем, а из-за угрозы независимости и европейскому пути государства.

Кроме этого, она обвинила Запад в нерешительности.

"Когда грузины бились день и ночь, Европа медленно просыпалась и медленно реагировала. Пока в Тбилиси запрещают европейские флаги, грузины все еще ждут действенных мер от Брюсселя и Вашингтона", – добавила она.

В начале декабря ведущие депутаты Европарламента выступили против эскалации репрессий со стороны грузинских властей против демократической оппозиции и чрезмерного применения силы против мирных протестующих.

Семеро депутатов Европарламента 12 декабря посетили Тбилиси для серии встреч и вечером присоединились к акции проевропейских протестующих.

Как сообщалось, 16 декабря в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии.

Вместо этого Еврокомиссия до конца 2024 года подготовит решение о прекращении режима безвиза для грузинских владельцев дипломатических паспортов.