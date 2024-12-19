Блинкен: Создание Ираном ядерного оружия не является неизбежным

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя иранскую ядерную программу, заявил, что у избранного президента Дональда Трампа есть окно для переговоров, а также отметил, что разработка ядерного оружия Тегераном не является неизбежной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Блинкен признал, что Иран может более серьезно рассматривать возможность создания ядерного оружия после военных неудач в регионе.

За последний год израильские военные нанесли удары по иранским системам ПВО и ослабили ливанскую "Хезболлу", а в Сирии был свергнут режим Башара Асада.

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"Я не думаю, что появление ядерного оружия (у Ирана – Ред.) неизбежно", – сказал Блинкен.

По его словам, по мере того как "они теряют различные линии обороны, конечно, вы увидите больше мыслей об этом".

Но госсекретарь США сказал, что Иран осознает последствия получения ядерного оружия.

"Я думаю, что есть перспектива переговоров", – добавил он.

В свой первый срок Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки с Тегераном, заключенной в 2015 году при бывшем президенте Бараке Обаме, а затем ввел масштабные санкции.

"В прошлый раз президент Трамп, выходя из соглашения, сказал, что хочет, как он выразился, лучшей, более сильной сделки. Что ж, хорошо", – сказал Блинкен.

Он сказал, что ни одна администрация США не позволит Ирану получить ядерное оружие.

"Так или иначе, я убежден, что, как наша администрация проводила такую политику, так и следующая администрация будет ее проводить", – отметил он относительно предотвращения разработки Ираном ядерного оружия.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.

Четыре человека, знакомые с планами, рассказали, что в ходе дискуссий, в том числе во время некоторых переговоров с Трампом, появились два широких варианта.

Один из них предусматривает усиление военного давления путем отправки большего количества американских войск, военных самолетов и кораблей на Ближний Восток. США также могут продать Израилю современное оружие, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты.

Альтернативный путь заключается в том, чтобы попытаться использовать угрозу военной силы, особенно в сочетании с американскими санкциями, чтобы заставить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование.