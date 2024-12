У школі Загреба вчинили напад з ножем, загинула 7-річна дитина

У хорватській столиці Загребі 19-річний хлопець напав із ножем на кількох дітей та вчителя школи, в результаті одна дитина загинула.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Dnevnik.

Інцидент стався вранці в пʼятницю, 20 грудня, в початковій школі в загребському районі Пречко.

19-річний нападник, за даними поліції, завдав ножових поранень чотирьом учням і вчительці першого класу, а потім спробував накласти на себе руки.

