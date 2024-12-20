У школі Загреба вчинили напад з ножем, загинула 7-річна дитина

У хорватській столиці Загребі 19-річний хлопець напав із ножем на кількох дітей та вчителя школи, в результаті одна дитина загинула.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Dnevnik.

Інцидент стався вранці в пʼятницю, 20 грудня, в початковій школі в загребському районі Пречко.

19-річний нападник, за даними поліції, завдав ножових поранень чотирьом учням і вчительці першого класу, а потім спробував накласти на себе руки.

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🚨 BREAKING NEWS:



Horrific knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia!



1 DEATH CONFIRMED

7-year-old girl tragically killed, 6 others wounded

Multiple pupils and a teacher injured



Several victims have been hospitalized.



Prime Minister Andrej Plenkovic reacts:

“We… pic.twitter.com/gE7AAgujxh – know the Unknown (@imurpartha) December 20, 2024

Правоохоронці, які прибули на місце, виявили хлопця в туалеті школи, де він стікав кровʼю, та затримали його.

Семирічна дитина, яка постраждала в результаті нападу, пізніше померла від отриманих поранень. Решта постраждалих перебуває в лікарні.

За інформацією порталу Index, стан вчительки, яка зазнала кількох поранень у районі грудей оцінюють як важкий, лікарі терміново її прооперували.

"Ми шоковані, як і вся хорватська громадськість, великою трагедією, що сталася сьогодні вранці в початковій школі Пречко в Загребі", – заявив хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович на початку засідання уряду.

Уряд Хорватії пізніше оголосив 21 грудня днем жалоби у звʼязку з нападом.

Мотив дій 19-річного хлопця наразі невідомий, але його мати в розмові з хорватськими ЗМІ розповіла, що той має психічні порушення та раніше вчиняв самопошкодження.

На тлі трагедії в деяких школах Загреба посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, минулого тижня в Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що сталися у травні 2023 року.