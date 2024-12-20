У школі Загреба вчинили напад з ножем, загинула 7-річна дитина
Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 15:46 —
У хорватській столиці Загребі 19-річний хлопець напав із ножем на кількох дітей та вчителя школи, в результаті одна дитина загинула.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Dnevnik.
Інцидент стався вранці в пʼятницю, 20 грудня, в початковій школі в загребському районі Пречко.
19-річний нападник, за даними поліції, завдав ножових поранень чотирьом учням і вчительці першого класу, а потім спробував накласти на себе руки.
🚨 BREAKING NEWS:– know the Unknown (@imurpartha) December 20, 2024
Horrific knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia!
1 DEATH CONFIRMED
7-year-old girl tragically killed, 6 others wounded
Multiple pupils and a teacher injured
Several victims have been hospitalized.
Prime Minister Andrej Plenkovic reacts:
“We… pic.twitter.com/gE7AAgujxh
Правоохоронці, які прибули на місце, виявили хлопця в туалеті школи, де він стікав кровʼю, та затримали його.
Семирічна дитина, яка постраждала в результаті нападу, пізніше померла від отриманих поранень. Решта постраждалих перебуває в лікарні.
За інформацією порталу Index, стан вчительки, яка зазнала кількох поранень у районі грудей оцінюють як важкий, лікарі терміново її прооперували.
"Ми шоковані, як і вся хорватська громадськість, великою трагедією, що сталася сьогодні вранці в початковій школі Пречко в Загребі", – заявив хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович на початку засідання уряду.
Уряд Хорватії пізніше оголосив 21 грудня днем жалоби у звʼязку з нападом.
Мотив дій 19-річного хлопця наразі невідомий, але його мати в розмові з хорватськими ЗМІ розповіла, що той має психічні порушення та раніше вчиняв самопошкодження.
На тлі трагедії в деяких школах Загреба посилили заходи безпеки.
Нагадаємо, минулого тижня в Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що сталися у травні 2023 року.