В школе Загреба совершили нападение с ножом, погиб 7-летний ребенок

В хорватской столице Загребе 19-летний парень напал с ножом на нескольких детей и учителя школы, в результате один ребенок погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Dnevnik.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря, в начальной школе в загребском районе Пречко.

19-летний нападавший, по данным полиции, нанес ножевые ранения четырем ученикам и учительнице первого класса, а затем попытался покончить с собой.

