В школе Загреба совершили нападение с ножом, погиб 7-летний ребенок

В хорватской столице Загребе 19-летний парень напал с ножом на нескольких детей и учителя школы, в результате один ребенок погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Dnevnik.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря, в начальной школе в загребском районе Пречко.

19-летний нападавший, по данным полиции, нанес ножевые ранения четырем ученикам и учительнице первого класса, а затем попытался покончить с собой.

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🚨 BREAKING NEWS:



Horrific knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia!



1 DEATH CONFIRMED

7-year-old girl tragically killed, 6 others wounded

Multiple pupils and a teacher injured



Several victims have been hospitalized.



Prime Minister Andrej Plenkovic reacts:

"We… pic.twitter.com/gE7AAgujxh – know the Unknown (@imurpartha) December 20, 2024

Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили парня в туалете школы, где он истекал кровью, и задержали его.

Семилетняя девочка, пострадавшая в результате нападения, позже скончалась от полученных ранений. Остальные пострадавшие находятся в больнице.

По информации портала Index, состояние учительницы, которая получила несколько ранений в районе груди, оценивают как тяжелое, врачи срочно ее прооперировали.

"Мы шокированы, как и вся хорватская общественность, большой трагедией, произошедшей сегодня утром в начальной школе Пречко в Загребе", – заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович в начале заседания правительства.

Правительство Хорватии позже объявило 21 декабря днем траура в связи с нападением.

Мотив действий 19-летнего парня пока неизвестен, но его мать в разговоре с хорватскими СМИ рассказала, что тот имеет психические нарушения и ранее совершал самоповреждения.

На фоне трагедии в некоторых школах Загреба усилили меры безопасности.

Напомним, на прошлой неделе в Сербии суд признал виновным и приговорил к 20 годам заключения молодого человека, который застрелил девять человек и ранил 12 во время одного из двух массовых убийств, произошедших в мае 2023 года.