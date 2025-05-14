Ле Пен підтримала ультраправого кандидата в президенти Румунії
Де-факто лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" у Франції Марін Ле Пен висловила підтримку Джордже Сіміону у другому турі президентських виборів у Румунії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
У відео, опублікованому в середу, Ле Пен назвала лідера ультраправої партії AUR "патріотичним кандидатом", який "представляє політичну лінію, засновану на суверенітеті та національній гордості".
Результат Сіміона в першому турі, є "посланням всьому нашому континенту", підкреслює Ле Пен, а саме що "народи ніколи не похилять голови, ніколи не дозволять порушити їхній вибір і ніколи не відмовляться від своєї свободи".
"Сьогодні я висловлюю свою повну і щиру підтримку Джордже Сіміону. У неділю, 18 травня, румунський народ зустрінеться з Історією: я всім серцем сподіваюся, що він суверенно сформулює обіцянку свободи, яка буде почута в усій Європі", – закликала французька політикиня.
Лідер AUR отримав найвищу підтримку в першому турі президентських виборів у Румунії. Цієї неділі, 18 травня, в другому турі з ним змагатиметься проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.
Нині Сіміон уникає передвиборчих дебатів з Даном, натомість відвідав сусідню Польщу, де заручився підтримкою нинішнього президента Анджея Дуди.
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