Пісторіус допустив відновлення призову до Бундесверу, якщо добровольців буде мало
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що допускає запровадження призову до армії, якщо чисельність Бундесверу не вдасться збільшити іншими шляхами.
Про це він сказав під час виступу в Бундестазі в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
У коаліційній угоді Соціал-демократичної партії Німеччини та консервативного блоку ХДС/ХСС було домовлено зробити наголос на добровільну військову службу.
Але Пісторіус визнав, що йдеться саме про початковий план і він може змінитись, "якщо ми не зможемо набрати достатню кількість добровольців".
"Ми покращимо кадрову ситуацію в середньо– та довгостроковій перспективі таким чином, щоб Бундесвер був готовий до захисту батьківщини та оборони альянсу", – запевнив глава Міноборони.
Водночас міністр відзначив обнадійливі тенденції: з 2025 року кількість кандидатів на добровільну службу в Бундесвері зросла, й у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року їх на 20% більше.
Відповідно до рішення ще попереднього уряду Олафа Шольца, усім повнолітнім німцям розішлють анкети з проханням про добровільну службу. Чоловіки мають відповісти на них обовʼязково, жінки можуть це зробити за бажанням.
Наразі Бундесвер налічує близько 180 тисяч солдатів, а до 2031 року їхня кількість має перевищити 200 тисяч.
Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецький Бундесвер отримає стільки коштів, скільки потрібно, щоб стати найсильнішою армією Європи.