Литва витратить 15 млн євро на модернізацію систем спостереження за кордоном з РФ

Литва планує використати 15 млн євро, наданих Європейською комісією, на модернізацію електронних систем спостереження за кордоном на чотирьох прикордонних станціях із Росією.

Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на коментар Міністерства внутрішніх справ країни, передає "Європейська правда".

Як зазначили у МВС Литви, Європейська комісія, оцінивши заявки, подані країнами-членами, виділила країні 15,4 млн євро у рамках підтримки ЄС на модернізацію електронних систем спостереження за кордоном.

За даними міністерства, системи будуть модернізовані на прикордонній станції Рокишкіс (ділянка протяжністю 22,4 км), прикордонній станції Віштинець (34,4 км), прикордонній станції Вієшвіле (30,6 км) і прикордонній станції Плашкяй (25,9 км).

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Державна прикордонна служба Литви планує розпочати модернізацію наступного року і завершити її у 2027 році.

У своїй заявці до ЄК Литва також просила гроші для дев'яти інших прикордонних станцій, але фінансування на модернізацію систем не було отримано, повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Єврокомісія включила ці заявки в резервний список проєктів в рамках програми посилення можливостей прикордонного нагляду на кордонах з Росією і Білоруссю, на які ЄК планує виділити фінансування, коли з'являться додаткові кошти ЄС.

Литовський мовник зазначив, що загалом у грудні ЄК виділила 170 млн євро шістьом країнам-членам ЄС на посилення прикордонного нагляду на кордонах з Росією та Білоруссю.

Мета – допомогти їм боротися з потоком нелегальних мігрантів.

Зазначимо, ще у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.

У вересні Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

1 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні оголосив, що будівництво системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю почалось.