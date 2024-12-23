Литва потратит 15 млн евро на модернизацию систем наблюдения за границей с РФ

Литва планирует использовать 15 млн евро, предоставленных Европейской комиссией, на модернизацию электронных систем наблюдения за границей на четырех пограничных станциях с Россией.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на комментарий Министерства внутренних дел страны, передает "Европейская правда".

Как отметили в МВД Литвы, Европейская комиссия, оценив заявки, поданные странами-членами, выделила стране 15,4 млн евро в рамках поддержки ЕС на модернизацию электронных систем наблюдения за границей.

По данным министерства, системы будут модернизированы на пограничной станции Рокишкис (участок протяженностью 22,4 км), пограничной станции Виштинец (34,4 км), пограничной станции Виешвиле (30,6 км) и пограничной станции Плашкяй (25,9 км).

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Государственная пограничная служба Литвы планирует начать модернизацию в следующем году и завершить ее в 2027 году.

В своей заявке в ЕК Литва также просила деньги для девяти других пограничных станций, но финансирование на модернизацию систем не было получено, сообщили в министерстве.

Отмечается, что Еврокомиссия включила эти заявки в резервный список проектов в рамках программы усиления возможностей пограничного надзора на границах с Россией и Беларусью, на которые ЕК планирует выделить финансирование, когда появятся дополнительные средства ЕС.

Литовский вещатель отметил, что всего в декабре ЕК выделила 170 млн евро шести странам-членам ЕС на усиление пограничного надзора на границах с Россией и Беларусью.

Цель – помочь им бороться с потоком нелегальных мигрантов.

Отметим, еще в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

В сентябре Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

1 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск накануне объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.