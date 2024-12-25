Спецпредставник Трампа засудив ракетну атаку РФ проти України на Різдво

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під обстрілом.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring… Реклама: December 25, 2024

"Влаштовувати масовані атаки ракетами й дронами у день народження Господа – це неправильно", – наголосив він, додавши, що "світ пильно стежить за діями обох сторін".

"США більш ніж будь-коли налаштовані забезпечити мир у цьому регіоні", – додав він.

Минулого тижня в МЗС України повідомили, що українська сторона і команда Трампа вже мають попередню домовленість про дату візиту Келлога в Україну.

Раніше американський генерал заявляв, що готує візити, аби "вислухати позицію сторін". Водночас, за інформацією Reuters, Келлог планує візити в Київ та європейські столиці, але не в Росію.

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