Спецпредставник Трампа засудив ракетну атаку РФ проти України на Різдво

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.

Як повідомляє "Європейська правда", допис про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під обстрілом.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring…

