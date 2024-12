Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ против Украины на Рождество

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по вопросам России и Украины генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Кэллог отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.

Christmas should be a time of peace, yet Ukraine was brutally attacked on Christmas Day. Launching large-scale missile and drone attacks on the day of the Lord’s birth is wrong. The world is closely watching actions on both sides. The U.S. is more resolved than ever to bring…

