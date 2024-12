Шестой день протестов в Тбилиси, силовики начали жесткий разгон

Силовики ближе к полуночи во вторник, 3 декабря, начали разгон антиправительственного протеста возле парламента Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", кадры в соцсетях публикуют грузинские СМИ.

Грузинские правоохранители начали оттеснять антиправительственных протестующих с площади Свободы, а на боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет.

Некоторые издания также пишут о применении слезоточивого газа.

Police already started dispersing demonstrators with teargas 6th day in a row pic.twitter.com/8RP69mcD11