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Шестой день протестов в Тбилиси, силовики начали жесткий разгон

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Новости — Вторник, 3 декабря 2024, 22:26 — Олег Павлюк

Силовики ближе к полуночи во вторник, 3 декабря, начали разгон антиправительственного протеста возле парламента Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", кадры в соцсетях публикуют грузинские СМИ.

Грузинские правоохранители начали оттеснять антиправительственных протестующих с площади Свободы, а на боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет.

Некоторые издания также пишут о применении слезоточивого газа.

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СМИ также публикуют кадры жестких задержаний отдельных протестующих, которые сопровождаются избиением.

В ответ на действия силовиков часть митингующих запускает петарды, чтобы сдержать их и дать остальным отойти в более безопасное место.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей, назвав их "ОМОНом „Грузинской мечты".

"Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение", – написала она в X (Twitter).

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".

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