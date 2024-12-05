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Не только Иванишвили: в санкционный список Украины вошли премьер Грузии и экс-игрок "Динамо"

Новости — Четверг, 5 декабря 2024, 12:18 — Ирина Кутелева

Пресс-служба президента Украины опубликовала указ Владимира Зеленского с полным списком грузинских чиновников, против которых были введены санкции.

Указ обнародован на сайте президента Украины, сообщает "Европейская правда".

Помимо олигарха и основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в список также вошли:

  • глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили;
  • мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо";
  • глава Апелляционного суда Грузии Михаил Чинчаладзе;
  • исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;
  • глава МВД Вахтанг Гомелаури;
  • экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;
  • владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;
  • судья Леван Мурусидзе;
  • депутаты от "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе и Димитри Самхарадзе;
  • заместитель министра обороны Георги Хаиндрава;
  • премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе;
  • государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе;
  • судья Шалва Тадумадзе;
  • вице-премьер Тея Цулукиани и другие.

Всем фигурантам санкционного списка запретили въезд в Украину сроком на 10 лет, а также ввели ряд других ограничений.

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Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против Иванишвили и 19 его приспешников. Он также призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.

Напомним, в Грузии уже неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".

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Грузия санкции
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