Не только Иванишвили: в санкционный список Украины вошли премьер Грузии и экс-игрок "Динамо"
Пресс-служба президента Украины опубликовала указ Владимира Зеленского с полным списком грузинских чиновников, против которых были введены санкции.
Указ обнародован на сайте президента Украины, сообщает "Европейская правда".
Помимо олигарха и основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили в список также вошли:
- глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили;
- мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо";
- глава Апелляционного суда Грузии Михаил Чинчаладзе;
- исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;
- глава МВД Вахтанг Гомелаури;
- экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;
- владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;
- судья Леван Мурусидзе;
- депутаты от "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе и Димитри Самхарадзе;
- заместитель министра обороны Георги Хаиндрава;
- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе;
- государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе;
- судья Шалва Тадумадзе;
- вице-премьер Тея Цулукиани и другие.
Всем фигурантам санкционного списка запретили въезд в Украину сроком на 10 лет, а также ввели ряд других ограничений.
Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против Иванишвили и 19 его приспешников. Он также призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.
Напомним, в Грузии уже неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.
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