У ЄС пропонують поступово впровадити нову систему контролю на зовнішніх кордонах

Європейська комісія запропонувала державам-членам поступове впровадження Entry/Exit System (EES) – нової цифрової прикордонної системи – протягом шестимісячного періоду.

Про це, як пише "Європейська правда", Єврокомісія оголосила в четвер, 5 грудня.

У виконавчому органі ЄС зазначають, що поступове розгортання EES дозволяє державам-членам "поступово скористатися багатьма перевагами і можливостями системи, надаючи прикордонним органам і транспортній галузі більше часу для адаптації до нових процедур".

Пропозицію тепер передають на затвердження до Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу, і в разі її затвердження регламент про Entry/Exit System разом із термінами її розгортання набуває чинності.

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Нагадаємо, "система в'їзду-виїзду", або EES, вимагатиме від усіх громадян країн, що не є членами ЄС, стояти в черзі на імміграційному контролі в аеропортах, щоб зареєструвати свої особисті дані, зокрема відбитки пальців і скан обличчя, коли вони вперше відвідують Євросоюз.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі з 10 листопада, але через заперечення низки держав-членів її відклали.

Раніше в Єврокомісії також заявили, що до весни 2025 року у ЄС планують також ввести в дію систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), що призведе до обов’язку подорожувальників з безвізових країн платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок.