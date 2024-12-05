В ЕС предлагают постепенно внедрить новую систему контроля на внешних границах

Европейская комиссия предложила государствам-членам постепенное внедрение Entry / Exit System (EES) – новой цифровой пограничной системы – в течение шестимесячного периода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Еврокомиссия объявила в четверг, 5 декабря.

В исполнительном органе ЕС отмечают, что постепенное развертывание EES позволяет государствам-членам "постепенно воспользоваться многими преимуществами и возможностями системы, предоставляя пограничным органам и транспортной отрасли больше времени для адаптации к новым процедурам".

Предложение теперь передается на утверждение в Европейский парламент и Совет Европейского Союза, и в случае его утверждения регламент о Entry/Exit System вместе со сроками ее развертывания вступает в силу.

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Напомним, "система въезда-выезда", или EES, потребует от всех граждан стран, не являющихся членами ЕС, стоять в очереди на иммиграционном контроле в аэропортах, чтобы зарегистрировать свои личные данные, в том числе отпечатки пальцев и скан лица, когда они впервые посещают Евросоюз.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе с 10 ноября, но из-за возражений ряда государств-членов ее отложили.

Ранее в Еврокомиссии также заявили, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.