Зеленський обговорив з Мелоні новий пакет допомоги, який готує Італія

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні і вони обговорили, серед іншого, наступний пакет військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що розповів Мелоні про актуальну ситуацію на фронті та говорив про подальшу військову допомогу і можливість прискорення надання 10-го пакета допомоги, який готує Італія.

"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України", – додав він.

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Раніше неофіційно повідомляли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року.

Мелоні на своїй нещодавній зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном 5 грудня говорила у тому числі про Україну.