Зеленський обговорив з Мелоні новий пакет допомоги, який готує Італія
Президент України Володимир Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні і вони обговорили, серед іншого, наступний пакет військової допомоги.
Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
Зеленський зазначив, що розповів Мелоні про актуальну ситуацію на фронті та говорив про подальшу військову допомогу і можливість прискорення надання 10-го пакета допомоги, який готує Італія.
"Домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав з метою обговорення безпекової ситуації в регіоні та збільшення постачання систем протиповітряної оборони для України", – додав він.
Раніше неофіційно повідомляли, що італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року.
Мелоні на своїй нещодавній зустрічі з угорським прем’єром Віктором Орбаном 5 грудня говорила у тому числі про Україну.