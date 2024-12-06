Зеленский обсудил с Мелони новый пакет помощи, который готовит Италия

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджией Мелони и они говорили, среди прочего, о следующем пакете военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своих соцсетях.

Зеленский отметил, что рассказал Мелони об актуальной ситуации на фронте и говорил о дальнейшей военной помощи и возможности ускорения предоставления 10-го пакета помощи, который готовит Италия.

"Договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем противовоздушной обороны для Украины", – добавил он.

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Ранее неофициально сообщалось, что итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.

Мелони на своей недавней встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном 5 декабря говорила в том числе об Украине.