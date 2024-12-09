В Тбилиси коммунальщики сняли с "елки" фотографии пострадавших во время митингов

В Тбилиси в ночь на 9 декабря, сотрудники коммунальных служб сняли с новогодней елки фотографии сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Об этом сообщает Mtavari TV, передает "Европейская правда".

Как отметил телеканал, в ночь на 9 декабря сотрудники коммунальных служб сняли фотографии людей с елочной конструкции возле парламента и выбросили их в урну.

После того работники мэрии возобновили монтаж "елки".

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Фото: Mtavari TV

Tbilisi municipality wanted to erect a Christmas tree but people decorated it with photos of beaten and injured protesters and journalists pic.twitter.com/gHhbUGpArB – Giorgi Kandelaki (@kandelakigiorgi) December 8, 2024

Отметим, накануне в Тбилиси городским властям не удалось до конца собрать новогоднюю елку, которую устанавливают на месте массовых протестов грузинских евромайдановцев – на проспекте Руставели возле парламента.

Следовательно, верхняя часть была "одета" в искусственные ветви, а на нижней – "украшения" митингующих. Каркас елки был увешан флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Фото: Х

Напомним, во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "елкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

Напомним, 5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против Иванишвили и 19 его приспешников. Он также призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".