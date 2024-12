В Тбилиси коммунальщики сняли с "елки" фотографии пострадавших во время митингов

В Тбилиси в ночь на 9 декабря, сотрудники коммунальных служб сняли с новогодней елки фотографии сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

Об этом сообщает Mtavari TV, передает "Европейская правда".

Как отметил телеканал, в ночь на 9 декабря сотрудники коммунальных служб сняли фотографии людей с елочной конструкции возле парламента и выбросили их в урну.

После того работники мэрии возобновили монтаж "елки".

Tbilisi municipality wanted to erect a Christmas tree but people decorated it with photos of beaten and injured protesters and journalists pic.twitter.com/gHhbUGpArB