Байден та Нетаньягу обговорили угоду щодо обміну заручниками

Американський президент Джо Байден поспілкувався із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо угоди про обмін заручників між ХАМАСом та Ізраїлем.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, передає "Європейська правда".

Як зазначили у заяві, обидва лідери обговорили переговори в Досі щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників на основі домовленостей від 27 травня 2024 року.

Окрім цього, Байден та Нетаньягу обговорили питання Сирії, падіння там режиму Асада та послаблення влади Ірану в регіоні.

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Ще восени писали, що адміністрація Байдена посилює тиск на ізраїльський уряд щодо виконання низки американських вимог для врегулювання гуманітарної кризи в Газі.

А 21 листопада Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.