Байден и Нетаньяху обсудили соглашение по обмену заложниками

Американский президент Джо Байден пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по соглашению об обмене заложников между ХАМАСом и Израилем.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает "Европейская правда".

Как отметили в заявлении, оба лидера обсудили переговоры в Дохе по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников на основе договоренностей от 27 мая 2024 года.

Кроме этого, Байден и Нетаньяху обсудили вопросы Сирии, падение там режима Асада и ослабление власти Ирана в регионе.

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Еще осенью писали, что администрация Байдена усиливает давление на израильское правительство по выполнению ряда американских требований для урегулирования гуманитарного кризиса в Газе.

А 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.